В Киеве задержали мужчину, который напал на женщину и украл ее сумку

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Так, в Киеве мужчина применил газовый баллончик против женщины, а тогда вырвал из ее рук сумку и убежал. Сейчас задержанный находится под стражей, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Инцидент произошел вчера вечером, 11 января. В столичную полицию поступило сообщение о разбойном нападении на женщину на улице Ружинской.

Правоохранители прибыли на место происшествия, опросили 55-летнюю потерпевшую и установили приметы нападавшего.

"Мы выяснили, что женщина возвращалась домой и у подъезда дома на нее напал неизвестный. Нападавший применил газовый баллончик, а затем вырвал из руку потерпевшей сумку и скрылся. Сотрудники уголовного розыска и спецназовцы начали отрабатывать территорию и неподалеку от места совершения преступления задержали мужчину, похожего по описанию, которого в дальнейшем опознала заявительница", - рассказали в полиции.

Нападавшим оказался мужчина 1981 года рождения, ранее судимый за совершение грабежа и краж.

По данному факту было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Нападавшему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Задержанному уже сообщили о подозрении в совершении преступления, Шевченковский районный суд столицы избрал ему меру пресечения – содержание под стражей.

Напомним, в Киеве завелся опасный грабитель: "Нападал на женщин в безлюдных местах и...".

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