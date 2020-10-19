За сутки - еще почти 400 новых случаев заражения

В Киеве за сутки подтверждено 385 новых случаев коронавируса

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на официальный сайт СНБО.

Так, по состоянию на утро 19 октября в Киеве зафиксировали 30 848 случаев коронавируса. За минувшие сутки, 18 октября, болезнь подтвердилась у 385 жителей столицы.

По данным СНБО, в столице от заболевания умерли 587 пациентов (за минувшие сутки - еще 5 человек), а выздоровели - 10 709 (за минувшие сутки - 13 человек).

В Киевской области COVID-19 обнаружили у 12 924 человек. В течение 18 октября болезнь подтвердилась еще у 240 человек. Зарегистрировано летальных случаев в Киевской области всего 286 (за сутки - еще 3 смерти), побороли болезнь - 7 313 человек (за сутки - 117 человек).

Днем ранее в Киеве за сутки коронавирус обнаружили у 453 жителей столицы.

Всего по состоянию на утро понедельника, 19 октября, в Украине официально подтверждено 303 638 случаев заболевания COVID-19. Из них 4 766 случаев было выявлено за минувшие сутки.

Ранее сообщалось, что с понедельника, 19 октября, в "красной" зоне оказались такие города: Харьков, Полтава, Хмельницкий, Сумы, Черновцы, Лисичанск, Чернигов, Ивано-Франковск, Тернополь.

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