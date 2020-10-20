В электричке под Киевом произошла драка между пассажирами

Об этом сообщили в полиции Киевской области.

В тамбуре электропоезда произошел конфликт между двумя пассажирами. Словесная перепалка переросла в драку. Один из конфликтующих выхватил нож и нанес удар противнику.

Потерпевший был доставлен в больницу с ранением брюшной полости.

По подозрению в совершении преступления задержан 42-летний житель поселка Коцюбинское. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

К слову, пациентка киевской больницы выбросилось из окна.

Как стало известно во вторник, трагедия случилась утром в понедельник.

Женщина выбросилась в окно четвертого этажа и от полученных травм умерла в реанимации. Ей было 60 лет, в больнице она лечилась от коронавируса.

Другие подробности трагедии неизвестны.

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