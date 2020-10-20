В электричке под Киевом произошла драка между пассажирами
Об этом сообщили в полиции Киевской области.
В тамбуре электропоезда произошел конфликт между двумя пассажирами. Словесная перепалка переросла в драку. Один из конфликтующих выхватил нож и нанес удар противнику.
Потерпевший был доставлен в больницу с ранением брюшной полости.
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По подозрению в совершении преступления задержан 42-летний житель поселка Коцюбинское. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.
К слову, пациентка киевской больницы выбросилось из окна.
Как стало известно во вторник, трагедия случилась утром в понедельник.
Женщина выбросилась в окно четвертого этажа и от полученных травм умерла в реанимации. Ей было 60 лет, в больнице она лечилась от коронавируса.
Другие подробности трагедии неизвестны.
Напомним, что погода испытает украинцев на прочность, синоптики предупредили об опасности: "вместо дождей...".
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