Жильцам дома на Позняках, где летом произошел взрыв, вернули только часть личных вещей, а мебель и дорогую габаритную технику разбили, сбрасывая все из окон квартир

Как передает Politeka, об этом написала одна из пострадавших в результате взрыва в доме Марина Писаренко на своей странице в соцсети.

Киевлянка рассказала, что ее и соседей только недавно оповестили о том, что мебель и технику людям отдавать не будут. Изначально, по ее словам, пострадавшим от взрыва обещали, что ценные вещи, оставшиеся в разрушенных квартирах, киевлянам будут отдавать по мере разбора верхних плит в рамках демонтажа дома.

"И вот в последний момент оказалось, что мебели и дорогой крупной техники не будет. В последний момент нам сказали, что не получится вернуть нам мебель. Оказалось, забыли нас предупредить, что план демонтажа не предусматривает выдачи нам ценного имущества. Оказалось, что выдавать нам технику и мебель невозможно, а выбрасывать тупо в окно - возможно", - возмутилась киевлянка.

Она продемонстрировала фотографии, сделанные возле дома на Позняках. На снимках виднеется куча мусора из обломков мебели и имущества людей. Также можно заметить разбросанные детали и поврежденные части бытовой техники, которую спасатели тоже попросту выбрасывали через окно.

Как известно, утром 21 июня 2020 года в многоэтажке в Дарницком районе произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате чего обрушилось сразу четыре этажа - с 5-го по 8-й включительно. В результате ЧП трое человек погибли, 23 киевлян были эвакуированы, еще троих достали из-под завалов живыми. Также после происшествия были временно отселены жители двух домов - из-за возможности обрушения аварийных конструкций.

Напомним, мощный взрыв прогремел в Киеве, многоэтажка в дыму: кадры с места трагедии.

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