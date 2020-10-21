Пассажирка киевского метро устроила зажигательные танцы в легком платье

Молодая девушка "отжигала" прямо в вагоне на глазах у пассажиров.

Поначалу она слегка пританцовывала, а когда попала в вагон, то подняла руки вверх, уперлась в дверь и устроила танцы с элементами тверка.

Несмотря на то, что лето давно закончилось и за окном низкая температура, "танцовщица" была одета в короткое белое платье на тонких бретелях, из-под которого виднелось красное нижнее белье.