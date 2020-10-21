Пассажирка киевского метро устроила зажигательные танцы в легком платье
Молодая девушка "отжигала" прямо в вагоне на глазах у пассажиров.
Поначалу она слегка пританцовывала, а когда попала в вагон, то подняла руки вверх, уперлась в дверь и устроила танцы с элементами тверка.
Несмотря на то, что лето давно закончилось и за окном низкая температура, "танцовщица" была одета в короткое белое платье на тонких бретелях, из-под которого виднелось красное нижнее белье.
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Ранее мы писали, что в электричке под Киевом произошла драка между пассажирами.
Об этом сообщили в полиции Киевской области.
В тамбуре электропоезда произошел конфликт между двумя пассажирами. Словесная перепалка переросла в драку. Один из конфликтующих выхватил нож и нанес удар противнику.
Потерпевший был доставлен в больницу с ранением брюшной полости.
По подозрению в совершении преступления задержан 42-летний житель поселка Коцюбинское. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.
Напомним, что погода испытает украинцев на прочность, синоптики предупредили об опасности: "вместо дождей...".
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