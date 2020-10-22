В Киеве хулиганы осквернили мемориал героям Небесной сотни
В ночь на 22 октября мужчина помочился на портреты погибших, неадеквата объявили в розыск.
После того, как видео с дерзкой выходкой появилось в сети, полиция прибыла на место преступления попыталась найти свидетелей инцидента.
Пока что личность правонарушителя не установлена. В киевских группах в социальных сетях также подключились к поиску осквернителя памятников.
В полиции говорят, что если злоумышленника найдут, ему может грозить до пяти лет лишения свободы по статье о хулиганстве.
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Ранее мы писали, что Киев рискует оказаться в "красной зоне", если эпидемиологическая ситуация в регионе будет и в дальнейшем такой же напряженной.
Об этом сказал глава столичной Госпродпотребслужбы Олег Рубан.
Так, по его словам, Киев может попасть в "красную зону", если текущая ситуация с заполненностью коек в больницах первой волны будет сохраняться дольше пяти дней.
По его словам, сейчас в украинской столице очень напряженная ситуация с заполненной больниц. Впрочем, он подчеркнул, что пока что кроватей еще хватает.
"Заполнение колеблется от 70% до 75%. Если такой показатель будет длиться дольше пяти дней, то Киев может полностью перейти в "красную зону". Но сегодня это еще под контролем и койко-фонд обеспечивается", - заверил Рубан.
Также чиновник напомнил, что о сегодняшние цифры около семи тысяч больных он озвучивал еще в августе, и ситуация, сложившаяся в столице, развивается прогнозируемо.
Напомним, МОЗ предупредил украинцев о новых "красных" зонах.
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