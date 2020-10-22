В Киеве хулиганы осквернили мемориал героям Небесной сотни

В ночь на 22 октября мужчина помочился на портреты погибших, неадеквата объявили в розыск.

После того, как видео с дерзкой выходкой появилось в сети, полиция прибыла на место преступления попыталась найти свидетелей инцидента.

Пока что личность правонарушителя не установлена. В киевских группах в социальных сетях также подключились к поиску осквернителя памятников.

В полиции говорят, что если злоумышленника найдут, ему может грозить до пяти лет лишения свободы по статье о хулиганстве.

Увага! #Розшук Друзі, може хтось знає цього недобитка, який своїм цвірінчиком спаплюжив пам’ятники Героям Небесної Сотні? Дуже треба знайти. Прям дуже. Gepostet von Киев Оперативный am Mittwoch, 21. Oktober 2020

Ранее мы писали, что Киев рискует оказаться в "красной зоне", если эпидемиологическая ситуация в регионе будет и в дальнейшем такой же напряженной.

Об этом сказал глава столичной Госпродпотребслужбы Олег Рубан.

Так, по его словам, Киев может попасть в "красную зону", если текущая ситуация с заполненностью коек в больницах первой волны будет сохраняться дольше пяти дней.

По его словам, сейчас в украинской столице очень напряженная ситуация с заполненной больниц. Впрочем, он подчеркнул, что пока что кроватей еще хватает.

"Заполнение колеблется от 70% до 75%. Если такой показатель будет длиться дольше пяти дней, то Киев может полностью перейти в "красную зону". Но сегодня это еще под контролем и койко-фонд обеспечивается", - заверил Рубан.

Также чиновник напомнил, что о сегодняшние цифры около семи тысяч больных он озвучивал еще в августе, и ситуация, сложившаяся в столице, развивается прогнозируемо.

Напомним, МОЗ предупредил украинцев о новых "красных" зонах.

Как сообщала Politeka, в Раде хотят резко изменить систему штрафов, что будет с деньгами украинцев.

Также Politeka писала, что украинцев предупредили о жестких штрафах за авто, как не попасть на деньги.