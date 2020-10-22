В реку Красна возле Обуховского района Киевщины выпустили 1,6 тонн малька рыбы

Об этом сообщили в пресс-службе Управления Госагентства рыбного хозяйства в Киеве и Киевской области.

“В водоем было вселено 16 тыс. экз. двухлетков растительноядных и карпа. А именно: 11 тыс. экз. толстолобика, 4 тыс. экз. карпа и 1 тыс. экз. белого амура, общим весом 1 600 кг. Средний вес одного экземпляра составляла 100 граммов”, – сказано в сообщении.

Уточняется, что зарыбление осуществлялось за счет специального товарного рыбного хозяйства, а очередное зарыбление этого водоема ожидается в следующем году.

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После того, как видео с дерзкой выходкой появилось в сети, полиция прибыла на место преступления попыталась найти свидетелей инцидента.

Пока что личность правонарушителя не установлена. В киевских группах в социальных сетях также подключились к поиску осквернителя памятников.

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