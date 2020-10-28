В Киеве в одной из больниц пациентов с китайским вирусом больше не будут держать до полного выздоровления

Как передает Politeka, об этом сказала главврач Киевской городской клинической больницы №4 Татьяна Мостепан в интервью Obozrevatel.

По словам медика, теперь больных выписывают, как только их состояние стабилизировано, поскольку коек катастрофически не хватает.

"Мы фактически ежедневно выписываем по 60-70 человек. Мы уже давно не работаем в таком легком режиме, когда пациент может находиться лишний день на койке. Критическое состояние снято, пациент стабилизирован, он держит сатурацию, дышит и долечиваться должен дома. Невозможно держать пациентов, как это было раньше, до полного выздоровления. Сейчас такого не будет. И я думаю, что ни одна больница не позволит себе работать в таком режиме", - заявила врач.

Она также подчеркнула, что больные сейчас попадают в больницу в более тяжелом состоянии - это уже не те пациенты, что были весной. По ее словам, ситуация обострилась с августа.

"Это больные, которых не сравнить с теми, которые были в апреле или в мае. Они стали более тяжелыми, начиная с августа месяца, и почти все с дыхательной недостаточностью. Нам трудно дифференцировать, связано ли это с тем, что вирус стал более агрессивным, или с тем, что люди стали более легкомысленными. По нашему мнению, все же вирус стал реактивный", - отметила Мостепан.

Как известно, с понедельника, 26 октября, Киев находится в "оранжевой" зоне. Таким образом, в столице предусмотрен ряд ограничений. В частности, запрещена работа фитнес-клубов, спортзалов, хостелов и т.д. Также в ограниченном режиме работают кафе и рестораны - до 22.00. Введены некоторые требования к работе ТЦ, общественного транпорта.

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