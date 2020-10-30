Украинская столица установила новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом - 741 новый случай за сутки

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на официальный сайт СНБО.

Так, в Киеве за минувшие сутки, 29 октября, коронавирусом заразилась 741 человек, что стало для столицы новым антирекордом.

Количество новых случаев в Киеве превысило 700, и это впервые с начала пандемии. До этого антирекордом было 635 новых случаев заражения на COVID-19.

Всего с начала пандемии в столице коронавирус подтвердили уже у 36 768 человек. Из них 743 пациента умерли (за последние сутки - 17 человек), 12 639 - выздоровели. Сейчас активными больными остаются 23 386 человек.

За сутки в Украине всего было подтверждено 8 312 случаев заражения коронавирусом. Это впервые, когда количество новых случаев превысило 8 тысяч. Больше всего заражений зафиксировали в Киеве, Харьковской, Хмельницкой, Одесской, Донецкой и Львовской областях.

Всего с начала пандемии заболели 378 729 человек. Активными больными остаются 216 662 человека.

Ранее сообщалось, что реанимация инфекционного отделения Киевской городской клинической больницы №9 уже полностью заполнена. Кроме того, по словам врачей, вирус уносит жизни и молодых людей. Также медики рассказали, что у больных часто бывает высокая температура, которая плохо сбивается.

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