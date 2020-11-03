В городе Борисполе Киевской области ЦИК объявила новоизбранным мэром кандидата, который уже умер
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на официальный сайт Центральной избирательной комиссии.
В частности, речь идет о действующем главе города Анатолии Федорчуке, который также в очередной раз баллотировался на пост мэра Борисполя, но умер на прошлой неделе.
На сайте ЦВК появилась информация, что Анатолий Федорчук победил на выборах мэра в городе Борисполе. Он баллотировался от партии "Наш край".
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Следует отметить, что согласно законодательству, ЦИК должна признать мэром кандидата, который набрал наибольшее количество голосов избирателей - даже в случае, если кандидат после выборов умер. Так произошло в ситуации с Анатолием Федорчуком.
Ранее сообщалось, что до объявления результатов выборов, от коронавируса умер действующий мэр Борисполя и лидер гонки Анатолий Федорчук.
Коронавирус ранее подтвердился у него, а также у трех его заместителей.
Городской голова Анатолий Федорчук был госпитализирован в инфекционное отделение Переяславской больницы. Во время пребывания в медучреждении состояние мэра оценивалось как тяжелое. Его первый заместитель Николай Корнийчук был доставлен в реанимацию Бориспольской центральной районной больницы.
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