В городе Борисполе Киевской области ЦИК объявила новоизбранным мэром кандидата, который уже умер

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на официальный сайт Центральной избирательной комиссии.

В частности, речь идет о действующем главе города Анатолии Федорчуке, который также в очередной раз баллотировался на пост мэра Борисполя, но умер на прошлой неделе.

На сайте ЦВК появилась информация, что Анатолий Федорчук победил на выборах мэра в городе Борисполе. Он баллотировался от партии "Наш край".

Следует отметить, что согласно законодательству, ЦИК должна признать мэром кандидата, который набрал наибольшее количество голосов избирателей - даже в случае, если кандидат после выборов умер. Так произошло в ситуации с Анатолием Федорчуком.

Ранее сообщалось, что до объявления результатов выборов, от коронавируса умер действующий мэр Борисполя и лидер гонки Анатолий Федорчук.

Коронавирус ранее подтвердился у него, а также у трех его заместителей.

Городской голова Анатолий Федорчук был госпитализирован в инфекционное отделение Переяславской больницы. Во время пребывания в медучреждении состояние мэра оценивалось как тяжелое. Его первый заместитель Николай Корнийчук был доставлен в реанимацию Бориспольской центральной районной больницы.

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