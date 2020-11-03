В Киеве появится три новых точки для госпитализации больных COVID-19

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "РБК-Украина".

Так, мобильный госпиталь для лечения пациентов, больных COVID-19, в Киеве планируют развернуть на базе больницы "Феофания". Это будет уже третья точка, предложенная властями столицы.

"Феофанию могут отдать под полевой госпиталь", - сообщил украинским журналистам информированный источник.

Как известно, Кабинет министров Украины поручил регионам подготовить варианты для размещения мобильных госпиталей в связи с ростом количества больных COVID-19.

В Киеве под эти цели также планируют переоборудовать Дворец спорта и Международный выставочный центр.

Ранее сообщалось, что в столице на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации могут запретить работу метро и другого общественного транспорта.

Заместитель главы Министерства здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что если Киев окажется в "красной" карантинной зоне из-за ежедневного роста количества больных, то в городе могут прекратить работу метро и другого общественного транспорта.

Ляшко напомнил, что "красная" зона также предусматривает дополнительные карантинные ограничения.

Напомним, Минздрав предупредил украинцев о новых "красных" зонах.

Как сообщала Politeka, в Раде хотят резко изменить систему штрафов, что будет с деньгами украинцев.

Также Politeka писала, что украинцев предупредили о жестких штрафах за авто, как не попасть на деньги.





