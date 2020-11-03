В Киеве появится три новых точки для госпитализации больных COVID-19
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "РБК-Украина".
Так, мобильный госпиталь для лечения пациентов, больных COVID-19, в Киеве планируют развернуть на базе больницы "Феофания". Это будет уже третья точка, предложенная властями столицы.
"Феофанию могут отдать под полевой госпиталь", - сообщил украинским журналистам информированный источник.
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Как известно, Кабинет министров Украины поручил регионам подготовить варианты для размещения мобильных госпиталей в связи с ростом количества больных COVID-19.
В Киеве под эти цели также планируют переоборудовать Дворец спорта и Международный выставочный центр.
Ранее сообщалось, что в столице на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации могут запретить работу метро и другого общественного транспорта.
Заместитель главы Министерства здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что если Киев окажется в "красной" карантинной зоне из-за ежедневного роста количества больных, то в городе могут прекратить работу метро и другого общественного транспорта.
Напомним, Минздрав предупредил украинцев о новых "красных" зонах.
Как сообщала Politeka, в Раде хотят резко изменить систему штрафов, что будет с деньгами украинцев.
Также Politeka писала, что украинцев предупредили о жестких штрафах за авто, как не попасть на деньги.