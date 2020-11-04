В Киеве зафиксирован новый антирекорд по количеству новых подтвержденных случаев коронавируса
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на данные сайта СНБО.
Так, за минувшие сутки в столице зафиксировали новый антирекорд по коронавирусу - заразились еще 856 человек.
Таким образом, в Киеве впервые выявили более 800 новых случаев заражения. При этом это второй день подряд, когда в столице фиксируют антирекорды. Так, 3 ноября было подтверждено 789 новых случаев COVID-19.
Всего с начала пандемии в столице заболели уже 40 390 человек. Из них умерли 816 (за минувшие сутки - 17), выздоровели - 13 421 (за минувшие сутки - 268). Активными больными остаются 26 153 пациента.
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Всего в стране сейчас зафиксировано более 9,5 тысячи новых случаев коронавируса. Это также стало новым антирекордом. Больше всего случаев подтвердили в Киеве, Харьковской, Донецкой, Одесской и Хмельницкой областях.
Ранее сообщалось, что мобильный госпиталь для лечения пациентов, больных COVID-19, в Киеве планируют развернуть на базе больницы "Феофания". Это будет уже третья точка, предложенная властями столицы.
Также в Киеве под эти цели планируют переоборудовать Дворец спорта и Международный выставочный центр.
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