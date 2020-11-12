Всплыли новые жуткие подробности о смерти жены бывшего министра здравоохранения Александра Квиташвили Анастасии Островской

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Obozrevatel.

Как известно, Александра Квиташвили умерла после осложнений простой плановой операции. Выяснилось, что женщина еще месяц мучилась после хирургического вмешательства.

Так, 35-летняя Островская легла на несложную плановую операцию по удалению камней из желчного пузыря. Все должно было пройти буквально за 40 минут, но по итогу операция длилась целых 5 часов.

Кроме того, операцию проводили лапароскопическим способом, то есть большого разреза на брюшной полости не делали. Однако в какой-то момент врачи по ошибке перерезали сосуд, который обеспечивал кровоснабжением печень.

Через несколько часов женщину удалось стабилизировать. Дальше ее ждала реабилитация, но здесь начались проблемы с дренажами, из-за чего пришлось прибегнуть к еще одному хирургическому вмешательству.

Через еще одну неделю жена бывшего министра снова попала на хирургический стол, а еще через день ей сделали уже четвертую по счету операцию. Женщину ввели в наркотический сон, но попытки врачей были уже тщетны, она скончалась.

Как рассказал сам экс-министр, операцию его супруге делали в клинике "Борис", но последние дни она уже провела в "Добробуте". Квиташвили не подтвердил журналистам, что именно стало причиной смерти Анастасии - врачебная ошибка или что-то другое. По его словам, для этого нужны результаты вскрытия. Также он отметил, что ему пока очень тяжело комментировать трагедию.

Позже также выяснилось, что директор больницы, в которой оперировали женщину, является другом семьи Квиташвили.

Анастасия скончалась 8 ноября. Похоронят супругу экс-министра 12 ноября. Ее тело уже забрали из морга и везут во Львов.

Как известно, Александр Квиташвили возглавлял Министерство здравоохранения Украины в течение полутора лет - со 2 декабря 2014 года по 14 апреля 2016 года. До этого он занимал должность министра труда, здравоохранения и социальной защиты в Грузии. На этой должности в родной стране Квиташвили был в течение 2,5 лет.

Квиташвили перестал быть украинским министром после того, как второе правительство Арсения Яценюка отправили в отставку.

Напомним, трагически оборвалась жизнь 35-летней жены-красавицы экс-главы Минздрава: "хирурги по ошибке перерезали...".

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