За сутки в Киеве было подтверждено еще 1143 случаев заражения коронавирусом
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал мэра столицы Виталия Кличко.
Таким образом, по словам мэра, динамика заболеваемости не идет на спад.
"Друзья! Динамика заболеваемости в столице не уменьшается. За минувшие сутки еще 1143 больных коронавирусом. Умерли 14 человек. Всего коронавирус унес жизни 990 киевлян", - сообщил Кличко.
Всего, по данным мэра, подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице зафиксировано уже 52 642.
Оборвалась жизнь коллеги Заворотнюк из "Моей прекрасной няни", его любили все: "Уходят великие..."
Развод Кристины Орбакайте с мужем, появились фото, которые все объясняют, и реакция Галкина: "Ребенок счастлив"
Притягательная "невеста" Харламова показала бюст, заставив мужчин забыть о приличии: "Батоны..."
"Как не стыдно": шалун Артур Пирожков бесстыдно засветил свои "причиндалы", у Тарзана появился конкурент
При этом, судя по статистике, среди больных коронавирусом в течение минувших суток больше всего было женщин (636). Также ковид подтвердился у 422 мужчин и у 85 детей в возрасте до 17 лет.
Также Кличко сообщил, что за сутки в Киеве заболело 45 медиков.
Госпитализировано было 90 пациентов, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.
За весь период эпидемии в Киеве от коронавирус выздороветь удалось 19 126 людям.
"Вирус стремительно распространяется. Будьте осторожными и соблюдайте элементарные правила безопасности! Берегите себя!" - написал Кличко.
Напомним, беда случилась с главой МОЗ, появилось срочное обращение Степанова: "увы...".
Как сообщала Politeka, Владимир Зеленский срочно обратился в Министерство здравоохранения относительно недостоверности статистики коронавируса.
Также Politeka писала, что президент Владимир Зеленский потребовал ужесточить наказание за нарушение карантина в Украине.