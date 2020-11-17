За сутки - более тысячи новых случаев

За сутки в Киеве было подтверждено еще 1143 случаев заражения коронавирусом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал мэра столицы Виталия Кличко.

Таким образом, по словам мэра, динамика заболеваемости не идет на спад.

"Друзья! Динамика заболеваемости в столице не уменьшается. За минувшие сутки еще 1143 больных коронавирусом. Умерли 14 человек. Всего коронавирус унес жизни 990 киевлян", - сообщил Кличко.

Всего, по данным мэра, подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице зафиксировано уже 52 642.

При этом, судя по статистике, среди больных коронавирусом в течение минувших суток больше всего было женщин (636). Также ковид подтвердился у 422 мужчин и у 85 детей в возрасте до 17 лет.

Также Кличко сообщил, что за сутки в Киеве заболело 45 медиков.

Госпитализировано было 90 пациентов, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

За весь период эпидемии в Киеве от коронавирус выздороветь удалось 19 126 людям.

"Вирус стремительно распространяется. Будьте осторожными и соблюдайте элементарные правила безопасности! Берегите себя!" - написал Кличко.

Напомним, беда случилась с главой МОЗ, появилось срочное обращение Степанова: "увы...".

Как сообщала Politeka, Владимир Зеленский срочно обратился в Министерство здравоохранения относительно недостоверности статистики коронавируса.

Также Politeka писала, что президент Владимир Зеленский потребовал ужесточить наказание за нарушение карантина в Украине.