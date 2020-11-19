Пандемия бьет рекорды в столице - за сутки подтверждено 1348 новых случаев заражения и 34 смерти

Как передает Politeka, об этом свидетельствуют данные, опубликованные на Telegram-канале мэра Киева Виталия Кличко.

Следует отметить, что оба показателя являются самыми высокими с начала пандемии.

"Друзья! Динамика заболеваемости в столице не уменьшается. За минувшие сутки в Киеве еще 1348 больных с коронавирусом. Умерли 34 человека. Всего коронавирус унес жизни 1047 киевлян", - сообщил Кличко.

Всего, по данным мэра, подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодняшний день в столице уже 55 203.

Если говорить о суточном приросте больных, среди них больше всего женщин. Так, заболела 731 женщина, 554 мужчины, а также 63 ребенка.

Кроме того, за сутки в Киеве заболело полсотни медиков.

Госпитализировали 107 пациентов из 1348. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

"Вирус стремительно распространяется. Будьте осторожными и соблюдайте элементарные правила безопасности! Берегите себя!"- обратился Кличко к киевлянам.

Ранее сообщалось, что киевские частные больницы уже полностью заполнены - свободных мест для больных коронавирусом уже нет.

Напомним, беда случилась с главой МОЗ, появилось срочное обращение Степанова: "увы...".

Как сообщала Politeka, Владимир Зеленский срочно обратился в Министерство здравоохранения относительно недостоверности статистики коронавируса.

Также Politeka писала, что президент Владимир Зеленский потребовал ужесточить наказание за нарушение карантина в Украине.