В Киеве от коронавируса умерла женщина, которая в течение двух недель лечилась дома

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пост врача-инфекциониста Киевской городской клинической больницы №4 Евгения Дубровского в соцсети.

По его словам, больная COVID-19 получала консультации врача и назначения по телефону.

"Прошлое дежурство у меня было очень грустное. Оно не просто было тяжелое, ведь уже давно нет легких дежурств. Но, несмотря на страшную усталость, еще и пришлось через себя пропускать вопиющую боль и печаль родных. У меня умерла пациентка. Умерла через несколько часов. Потому что спасти ее было уже невозможно. Ведь время было потрачено..." - написал врач.

Врач рассказал, что больная в течение двух недель лечилась дома, и ежедневно у нее была высокая температура - 39 градусов.

"Ни разу врач не видел за этот период больную. Всего несколько консультаций по телефону. Стандартных. Таких, как говорят почти всем. Опять три антибиотика. И снова сверхтяжелое состояние - сатурация при поступлении 51%. И летальный случай. Виновных не хочу искать, ведь они со многих сторон. Вся система оказания помощи - единственная большая проблема", - написал Дубровский.

Врач также озвучил собственные неутешительные прогнозы относительно лечения больных ковидом дома.

"Я лично уверен, и пусть меня поймут или простят за неосторожные слова, утверждаю – дистанционное лечение скоро всех нас сведет в могилу", - написал он.

Напомним, беда случилась с главой МОЗ, появилось срочное обращение Степанова: "увы...".

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