Грядущая зима в Украине будет теплее, чем раньше, однако не обойдется без «сюрпризов»

В частности, ожидаются резкие изменения и перепады температуры, сообщил директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида журналистам программы «Сніданок 1+1».

«Зимний сезон будет характеризоваться резкими изменениями погоды. Также значительно повышенным температурным режимом против нормы: на два-четыре градуса она будет выше. А также неустойчивым снежным покровом. Конечно, морозы и похолодание будут, но кратковременными, хотя достаточно жесткими», – прогнозирует главный синоптик страны.

Он также подчеркнул, что в Киев уже пришла календарная зима, и снег в это время – это не диковинка, поскольку он обусловлен атмосферным фронтом, а также холодным воздухом с северо-запада.

Ранее синоптик Леонид Горбань рассказывал, что с середины ноября и до конца месяца температура будет трижды уходить в минус. И серьезное похолодание стоит ожидать 19-20 ноября, 24-25 ноября и 28-29 ноября.

С 18 по 28 декабря ожидается длительный морозный период, когда температура воздуха будет опускаться на 10-13 градусов ниже нуля. 18-20 декабря и 27-28 декабря возможен снегопад. По прогнозу Горбаня, в день святого Николая в Украине будет мороз и снег.

К Новому году ожидается оттепель и повышение температуры до +3 градусов.

Напомним, что новый циклон беспощаден, синоптик предупредила об ухудшении погоды.

Как сообщала Politeka, первый снег и морозы ударят по Украине, названа дата резкой смены погоды.

Также Politeka писала, что мороз до -14 ударит по украинцам, кого атакуют холода.