Имена украинских телеведущих сейчас знает почти вся страна

Но, как передает Politeka.net, так было не всегда.

Алла Мазур является настоящей долгожительницей телеканала. Она уже 23 года является неизменной ведущей новостей на "1+1". Не так давно она победила рак и ее имидж немного изменился, хотя многие украинцы считают, что так ей даже лучше.

Еще одним аксакалом украинского телевидения является Маричка Падлалко. Свой карьерный путь на "плюсах" она начала с 2002 года. Тогда было невозможно представить выпуск спортивных новостей "ПРОСПОРТ" без очаровательной телеведущей.

А вот Наталья Мосейчук, которая пришла на телеканал в 2006 году, сейчас в прямом эфире "Право на владу" любит задать каверзный вопрос украинским политикам начинала. Начинала свой путь телеведущая с выпусков "ТСН".

Отметим, что 47-летняя Наталья Мосейчук уже 12 лет счастлива в браке со вторым мужем Ильей и воспитывает двух сыновей — 21-летнего Антона и 8-летнего Матвея.

Напомним, Мосейчук обвинила команду Порошенко в уничтожении медицины.

Как сообщала Politeka, Мосейчук определила, где у нас живут "неправильные" украинцы.

Также Politeka писала, что Тищенко и компания перешли черту, скандал с пиром в центре Киева не утихает.