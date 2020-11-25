За его жизнь боролись изо всех сил

От COVID-19 умер врач Ивано-Франковской областной больницы Юрий Артыш

В областной больнице сообщили, что врач, бывший преподаватель Ивано-Франковского национального медицинского университета, заболел коронавирусом более месяца назад, хотя на прошлой неделе его состояние улучшилось.

Его жизнь оборвалась после месяца борьбы с коронавирусной болезнью. По словам медицинского директора Андрея Яворского, последние две недели Артиш находился на искусственной вентиляции легких, но ему стало лучше. Его состояние только начало улучшаться, но вирус оказался сильнее.

"Поскольку на прошлой неделе состояние Юрия значительно улучшилось, мы все очень надеялись, что болезнь уже позади", - рассказал медицинский директор больницы Андрей Яворский.

Во вторник, 24 ноября, в храме Святых Кирилла и Мефодия в селе Криховцы состоялась панихида. Похоронят врача 25 ноября.

С 2003 года Артиш преподавал на кафедре патаномии Ивано-Франковского национального медицинского университета. С 2019 года он работал в патолого-анатомическом отделении областной клинической больницы.

"Его работа всегда была напряженной. Он занимался вопросом прижизненной диагностики и ежедневно контактировал с людьми, которым озвучивал не всегда утешительные диагнозы. Он делал это взвешенно и проверял самые мелкие детали, чтобы не ошибиться. В этом он был примером для всех нас", – отметил Яворский.

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