Под Офисом президента Украины девушка в одних трусах устроила акцию протеста

Как сообщает УНН, она около 11:10 утра подошла ко второму подъезду здания, сняла с себя одежду, оставив только венок, бусы и трусы, и залезла на шар, который является частью композиции входной группы здания, где начала кричать «Долой насилие!».

Активистку уже сравнили с известной картиной «Девочка на шаре» (1905) работы Пабло Пикассо.

Девушку задержали правоохранители и увезли в Печерский отдел полиции, где на нее составили протокол по статье 173 КУпАП «Мелкое хулиганство».

По словам пресс-офицера Печерского районного отдела полиции Киева Оксаны Тищенко, задержанной 32 года.

Что сподвигло ее на такой шаг, неизвестно. Не исключено, что такой перфоманс она провела в рамках акции «16 дней против насилия», которая стартовала в мире сегодня и призвана противодействовать семейному насилию.

Теперь активистке грозит штраф в размере от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка, или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Ранее мы рассказывали, что протесты украинцев под Офисом президента пока что являются лишь «репетицией» более масштабных митингов.

«Сегодня мы мирно репетируем, а завтра все может быть по-другому. Костяк всегда есть, и все знают, что меньшинство зажигает большинство. Да, малороссы дразнят и провоцируют, проверяя готовность и последствия, да, они травят нас инфоприводами и тут же дают заднюю. Выставили перед собой двух стариков и за их спинами пытаются вершить судьбу страны. Трусливые негодяи», – написала у себя на странице в Фейсбуке волонтер Наталия Юсупова.

Напомним, харьковчане взбунтовались и пригрозили Зеленскому походом на Киев.

Как сообщала Politeka, тысячи людей двинулись к Офису Зеленского.

Также Politeka писала, что возмущенные украинцы пошли на штурм в центре Киева, толпу не остановить: кадры прорыва.