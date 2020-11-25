Известная украинская телеведущая и участница проекта "Танцы со звездами" Ольга Фреймут показала свои роскошные апартаменты

Как сообщает Politeka.net, ведущая живет в историческом центре Киева – Подольском районе вместе со своим супругом, генеральным директором "Нового канала" и продюсером Владимиром Локотко и дочерьми Златой и Евдокией и сыном Валерием.

Снимки ее шикарных апартаментов появились на странице телеведущей в Instagram. Кроме того, на одном из каналов в Youtube Фреймут устроила экскурсию по своей квартире (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Артистка отметила, что выбрала недвижимость на Подоле, так как район напоминает ей Львов. Интерьер в ее квартире выполнен в светлых тонах, с использованием натуральных материалов – камня и дерева.

"Для меня интерьер дома – это паспорт человека. Очень тщательно занималась дизайном квартиры на Подоле: чтобы он был "ever green" и похожим на меня, чтобы годы шли ему на пользу и не надо было менять мебель. Разве реставрировать. Я люблю, когда стиль в доме живет с хозяином, взрослеет, стареет..." – рассказала Ольга.

Недавно ведущая повесила на стену большое панно в виде деревянной карты, который показала пользователям сети.



"Впервые за восемь лет я позволила себе изменить интерьер гостиной. Деревянная карта из экологичных материалов победила консервативность вкуса", – добавила она.

Помимо огромного панно, интерьер квартиры Фреймут также дополнен элегантными аксессуарами и произведениями искусства. Даже в детской комнате ее старшей дочери размещено много картин и произведений искусства. Ей удалось создать интерьер, в котором каждая деталь была бы значимой, говорящей. В то же время таких деталей не было слишком много.

Пользователи сети по-разному отреагировали на увиденное, но хвалебных комментариев было больше.

"Ваша гостиная по обновлению карты великолепна. У ВАС перфектный вкус", "Они как-будто в театре", "Ваууу! Очень круто, любой позавидует😉".

Напомним, что вылетевшая из «Танців з зірками» Фреймут обрушилась с тирадой на грешников и прожигателей жизни.

Как сообщала Politeka, Ольга Фреймут после вылета с «Танців з зірками» решила показать, как надо раздеваться.

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