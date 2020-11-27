Мужчина не раз попадал в руки полиции, но каждый раз выходил сухим из воды

В Киеве задержали мужчину, который вскрывал автомобили с помощью грабера

Он уже неоднократно наведывался на парковку Леруа на Броварском проспекте и обворовывал транспортные средства, передает Politeka.net со ссылкой на сообщение в группе "Киев Оперативный".

Так, несколько дней назад он вскрыл машину, просканировав электронный ключ, и, обокрав ее, сбежал. Но 26 ноября злоумышленник вернулся на это же место, где попытался взломать еще один автомобиль.

На место совершения кражи он приехал на своем авто Volkswagen. Когда пытался сбежать, его задержал начальник службы охраны Леруа.

«Этот вор уже неоднократно попадался правоохранителям, но, благодаря «шикарным законам», он на свободе и продолжает воровать», – говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина 1981 года рождения. Всем, кто увидит его возле своего авто, просьба звонить в милицию.

Ранее мы рассказывали о том, что в Павлограде на Днепропетровщине полицейские задержали мужчину, который повредил чужое авто. Как сообщили в полиции, гражданин, будучи пьяным, разгромил стекло в Daewoo Lanos. Причиной неадекваного поведения мужчины послужило то, что перед этим он требовал от владельца транспортного средства подвезти его, однако тот не согласился.

Наткнувшись на отказ, пьяный начал нарываться на скандал, затем – разбил стекло автомобиля и убежал в неизвестном направлении.

Прибывшим на место ЧП правоохранителям пострадавший водитель подробно описал приметы агрессивного мужчины. Уже через несколько часов силовикам удалось задержать нападавшего недалеко от места происшествия.

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