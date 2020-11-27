В Кабмине рассказали, кому и какие суммы светят

В 2021 году украинцам повысят пенсии на 400-500 гривен

Это касается тех граждан, которым исполнилось 65, 75 и 80 лет, заявила в эфире программы «Право на владу» министр социальной политики Марина Лазебная.

Она объяснила причину таких планов правительства:

«В связи с повышением минимальной заработной платы повышается еще один социальный стандарт — минимальная пенсионная выплата для пенсионеров, которым исполнилось 65 лет, у кого есть полный стаж».

Министр напомнила, что уже в январе следующего года пенсионеры, которые попадают под эту категорию, получат надбавку в сумме 400 гривен.

Кроме того, в июле 2021 года в Кабмине собираются реализовать программу повышения пенсий украинцам, которым исполнилось 75 лет.

Что касается 80-летних граждан, то им обещают увеличить пенсии на 500 гривен.

Лазебная заверила, что в бюджете предусмотрены средства на социальные выплаты, и никакое сокращение им не грозит, несмотря на нагнетаемую в обществе панику из-за глобального кризиса.

Однако в СМИ все чаще появляется информация о том, что денег на выплаты может хватить не всем. В Украине по состоянию на 1 сентября долг перед Пенсионным фондом (ПФУ) достиг 20,5 млрд грн. Только физлица-предприниматели не заплатили "на пенсии" около 11 млрд грн. При этом дыра в ПФУ все время увеличивается.

Напомним, на пенсии в Украине будут зарабатывать по-новому.

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