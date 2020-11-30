В столице сотрудники организации «Київзеленбуд», на зиму глядя, решили покосить траву

За таким занятием их застукали очевидцы, которые немедленно сфотографировали работников, и уже вскоре снимки попали в социальные сети, в том числе и в группу «Неинтересный Киев», передает Politeka.net.

«КО "Київзеленбуд" не унимается и отдает приказы, почти зимой, ощипывать газонокосилкой голый грунт. А нет, не голый, – кое-где травка пролезла, проклятая», – говорится в ироничной подписи к снимкам, на которых коммунальщик с триммером ходит между деревьями в поисках травы.

«Финансовый год заканчивается, деньги остались, потому что в сезон шланговали от работы. Вот и "осваивают" бюджет самыми тупыми способами. А мы за это платим», «Это по всем районам. А летом трава стояла по колено», «Бензин и деньги срочно нужно списать», «Лучше бы зеленбуд насыпал на газоны новой земли, посеял траву, поливал её, чём уничтожать», «Уплачено из наших налогов», – реагируют под фото киевляне.

Ранее жители Киева заметили, как проводится «ямочный» ремонт сотрудниками «Киевавтодора» на улице Николая Пимоненко.

Асфальт они укладывали прямо в лужи, образовавшиеся во время короткой дневной оттепели.

«Там не асфальт укладывают, а колдобины затыкают. Потому что в противном случае автомобили вообще без колес останутся. До весны такая заплатка продержится, а дальше уже нужно ремонтировать нормально», – прокомментировал действия работников один из пользователей соцсетей.

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