Митрополит Православной церкви вышел к прихожанам в норковой шубе

Об этом говорится в телеграмм-канале "Украина в шоке", передает "Знай".

Речь идет о 54-летнем Тимофее Зинкевиче, клирике церкви Епифания, который надел шикарную норковую шубу.

Такая тяга роскоши удивила не только атеистов и верующих, но и служителей церкви.

Ранее мы писали, что министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, будет ли работать общественный транспорт в случае введения полного локдауна

Степанов заявил, что заразиться коронавирусом в полупустом автобусе или метро, соблюдая дистанцию и находясь в маске, вряд ли возможно, риск "очень-очень низкий".

В случае введения в Украине полного карантина объекты критической инфраструктуры могут продолжить работу, в том числе и общественный транспорт.

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