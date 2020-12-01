Митрополит Православной церкви вышел к прихожанам в норковой шубе
Об этом говорится в телеграмм-канале "Украина в шоке", передает "Знай".
Речь идет о 54-летнем Тимофее Зинкевиче, клирике церкви Епифания, который надел шикарную норковую шубу.
Такая тяга роскоши удивила не только атеистов и верующих, но и служителей церкви.
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