Накопительные пенсии, которые хотят ввести в Украине нардепы, могут стать настоящей катастрофой для некоторых категорий граждан

О том, что ждет украинцев, пишет "Сегодня".

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты ветеранов Галина Третьякова пояснила, что согласно готовящимся переменам, украинцы должны будут сами отчислять деньги на свое пенсионное обеспечение. То есть, с каждой зарплаты придется отдавать часть специальным пенсионным фондам.

Для наемных работников это один процент от заработка, а работодатель платит минимум 2 процента.

Отмечается, что некоторые работодатели не смогут потянуть новую нагрузку, они просто не выживут.

Эксперты говорят – если вводить новые платежи, то следовало бы урезать взносы в старые фонды.

"Мы уменьшаем на соответствующий процент единый социальный взнос, например на 2 процента. И соответственно 1 процент, мы уменьшаем налог на доход физлиц. И таким образом мы не увеличиваем налогообложение ни одних, ни других, это с одной стороны. Но с другой стороны вводим механизм второго уровня пенсионного обеспечения", – говорит экономический эксперт Василий Фурман.

Кроме того, необходимы гарантии, что негосударственные пенсионные фонды учтут инфляцию в течение всех последующих лет и переиндексируют взносы. На данный момент в законопроекте это не предусмотрено, поэтому отложенные деньги могут обесцениться.

"Государство должно четко на таком рабочем уровне отработать, чтобы они были прозрачные, некоррумпированные и чтобы им доверяли. Недостаточно просто сделать хороший фонд. Еще нужно все общество убедить, что данный фонд работает хорошо, чтобы к нему появилась доверие", – уверен экс-министр экономики Тимофей Милованов.

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