Предприниматели продолжили бессрочную акцию SaveФОП, протестуя против внедрения обязательных кассовых аппаратов и карантина

В пятницу, 4 декабря, под стенами Верховной Рады на Грушевского было горячо, передает телеграмм-канал PavlovskyNEWS.

В связи с митингом движение от Крепостного переулка до Европейской площади, а также выезд на Институтскую улицу перекрыли.

В этот раз протесты не обошлись без стычек с правоохранителями.

Как сообщает источник, участники митинга приняли прохожего за народного депутата и засыпали его упреками из-за его якобы деятельности. Нацгвардейцы оттолкали протестующих от мужчины.

«При том, что в нескольких метрах от этого события стоит целая группа нардепов «Слуги народа», в частности узнаваемый Николай Тищенко, но к ним пока люди не подходят», – говорится в публикации.

Задержанных на данный момент нет. Предприниматели продолжают акцию.

Как известно, протесты предпринимателей уже получили название «Налоговый майдан». Митинги устроило движение SaveФОП. Участники акций протеста требуют отмены карантинных ограничений для малого и микробизнеса, а также принять законопроекты №3853-1(2) и 3993 о налоговых льготах.

Верховная Рада, обратив внимание на недовольство ФЛП, 1 декабря таки проголосовала за отсрочку фискализации для ФОПов до 2022 года. Однако народный депутат Украины Александр Качура уверен, что это ситуацию не спасет.

«После вчерашнего голосования многие депутаты из нашей фракции думают, что на этом закончится налоговый майдан. Нет. Он только начинается. Я уверен, что предприниматели будут возмущаться еще больше, потому что выходили они не за отсрочку фискализации, а за полную отмену. Почему? Потому что они чувствуют несправедливость, и вопрос тут не в кассовых аппаратах. Мы начали заниматься маленькими, а должны – большим бизнесом, который не платит налоги, и выводит деньги в оффшоры», – заявил он с трибуны парламента 2 декабря.

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