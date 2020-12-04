В 2021 году Кабмин запускает жесткий контроль за банковскими счетами украинских пенсионеров
Как сообщает Politeka.net, информацию будут проверять в рамках новой политики "единого обращения", недавно утвержденной правительством. Она предусматривает, что украинцам не нужно отдельно обращаться в Пенсионный фонд и банки - социальные работники сами будут собирать данные после одного заявления.
Согласно новым правилам, со следующего года банкиры начнут проверять получателя пенсии, который владеет специальным счетом. Если в течение целого года средства на карточке, полученные в качестве пенсии или пособия, не тратятся - банки запускает механизм проверки личности. Уполномоченная компания передает сигнал в ПФУ или соцслужбу и может заблокировать счет на неопределенное время.
Чтобы снова получить доступ к деньгами, пенсионеру придется подтвердить свои права при помощи паспорта и документа, в котором указано его место жительства. Вероятнее всего, пожилым украинцам придется лично идти в ближайшее отделение.
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Следует предупредить всех пенсионеров: не копите деньги на счету, хотя бы иногда переводите средства, расплачивайтесь при помощи карты и выполняйте другие банковские операции. Такая активность поможет избежать нежелательной проверки и блокировки счетов.
В 2021 году также усложняются требования для получения пенсий - с 1 января для выхода на заслуженный отдых в 60 лет понадобится трудовой стаж минимум 15 лет. Кроме того, больше не будут выплачивать так называемые социальные пенсии.
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