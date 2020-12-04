Кому повезет больше всех

Верховная Рада одобрила законопроект о выплатах ФОПам по 8 тысяч гривен во время карантина

Об этом говорится на официальном портале Парламента.

Так, соответствующий законопроект №4429 297 народных депутатов.

Парламент одобрил закон "О социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий.

Утвержденный законопроект предусматривает выплату единоразовой материальной помощи в размере 8 тыс. грн физическим лицам-предпринимателям. Более того, на выплаты могут рассчитывать и наемные сотрудники, у которых зарплата за третий квартал 2020 года была менее 30 тысяч.

Но эти выплаты будут начислены только тем ФЛП, кто в 2020 году уплатил ЕСВ не менее чем за три месяца. Эти же ица не могут быть одновременно наемным работником или как ФЛП осуществлять деятельность, что не включена в перечень определенного Кабинетом министров.

Если украинцы ради получения выплаты предоставят неверную информацию, то в проекте закона говорится, что они будут обязаны вернуть ее в двухкратном размере.

Вероятно, что выплаты по 8 тысяч гривен будут осуществляться через приложение "Дия".

Ранее мы рассказывали, что на выплаты украинцам на карантине планируют выделить 10 млрд из бюджета.

Выплаты получат не все, в законопроекте указаны категории граждан, которым помощь не полагается. Среди них: работники, чьи предприятия после 31 октября 2020 года сменили вид деятельности на тот, который не может работать во время локдауна; украинцы, работающие по совместительству или получающие с реднем более 30 тысяч гривен в месяц.

Без денег также останутся те, кто официально работает менее трех месяцев; кто платил ЕСВ реже трех месяцев; кто после 31 октября сменил вид деятельности; кто официально закрыл свое предприятие.

Напомним, новые выплаты для украинцев на карантине, кому полагается денежная помощь

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