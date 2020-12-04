Украинцам назначат абонплату на все виды коммунальных услуг, кроме электроэнергии

Как передает Politeka.net, такие изменения в жизнь потребителей внесет законопроект №2458, который Верховная Рада накануне приняла в повторном втором чтении. Издание "Обозреватель" подсчитало, сколько придется переплачивать украинским семьям.

Сейчас украинцам нужно подписать с поставщиком коллективный договор и платить ему по определенным тарифам либо создать организацию совладельцев многоквартирных домов, чтобы самим следить за коммуникациями (включая счетчики). Многие люди пока не выбрали лучший для них вариант, а без этого им не могут пересчитать тарифы на отопление, которые взвинтили вместе с ценами на газ.

По новым правилам, прописанным в проекте, коммунальщики смогут сначала пересмотреть стоимость услуг, а уже потом договориться об абонплате. Украинцы будут вынуждены платить суммы, предусмотренные монополистом, пока не выберут другую компанию. В сумме за месяц выйдет в среднем на 112 гривен больше.

Стоит отметить, что абонентскую плату уже должны были ввести, согласно закону, однако процесс затянулся из-за карантина. Пока в тарифах не заложена стоимость обслуживания, а потому компаниям иногда не хватает денег даже на печать платежек.

Законопроект также предусматривает раздельные тарифы на поставку и транспортировку тепловой энергии, таким образом потребителям не придется платить двойную компенсацию, если они не пользуются тепловыми пунктами. Кроме того, документ отменяет обязательные общедомовые тарифы на горячее водоснабжение и позволяет пересчитать стоимость отопления для домохозяйств.

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