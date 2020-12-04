Зачем прилетели, иностранцы так и не смогли объяснить

Гражданина Германии и его спутницу из России развернули в Борисполе, не пустив в Украину

Мужчина 1994 года рождения и женщина 1998 года рождения прибыли рейсом из Берлина, но так и не смогли объяснить цель своего прилета в Украину пограничникам Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев», передает Politeka.net со ссылкой на информацию Госпогранслужбы.

Кроме того, у немца на рюкзаке пограничники заметили повязанную георгиевскую ленточку, ношение и использование которой запрещено украинским законодательством.

На вопрос правоохранителей, где взял этот «аксессуар», немец ответил, что это – подарок друга-россиянина.

После отказа в пропуске гражданин Германии и гражданка РФ вылетят из Украины обратным рейсом.

Ранее мы писали о том, что пропагандиста Кремля Бориса Корчевникова заметили на улицах Киева. Актер и звезда популярного в РФ сериала "Кадетство" опубликовал на своей странице в соцсети фото, сделанное на въезде в украинскую столицу. Корчевников оставил снимок почти без подписи, добавив лишь смайлик в виде сердца.

Впоследствии на визит пропагандиста Кремля появилась реакция украинских пограничников. В частности, после проверки данных о россиянине ему официально запретили въезд в Украину сроком на три года.

Пограничники провели проверку и установили, что он нарушал украинское законодательство - посещал оккупированный Крым.

Напомним, как белорусы "встречали" пропагандистов Кремля, видео.

Ранее Politeka писала, что российский пропагандист заговорил об эскалации конфликта на Донбассе: "Уже через две-три недели...".

Также Politeka сообщала, что харьковчан разозлила сторонница "русского мира" в метро.