Проблемы с посылками на Новой почте продолжаются

Украинцы оставляют новые жалобы на тематическом сайте Минфин.

Один из клиентов рассказал, что Новая почта уже третий день не отправляет его посылку.

Более того, сотрудники Новой почты хамят при обращении на горячую линию по поводу доставки посылки.

"В контакт центре новой почты операторы нагло бросают трубку и не могут даже сказать когда же посылка будет во Львове. Мне жутко неудобно перед своим покупателем. Мои требования компенсировать бесплатной доставкой на горячей линии даже слушать не хотят. Вот в таких ситуациях понимаешь насколько компания ценит своих клиентов", - рассказал клиент в своем отзыве.

Другая клиентка рассказала, что она заказывала три товара из Китая, но Новая почта отдала ей посылку лишь с двумя.

Более того, женщина составила претензию из-за посылки, но руководство Новой почты отбросило все обвинения клиентки.

"И вот с сентября месяца искали мой товар(?!!) В итоге в декабре выдали резолюцию: в претензии отказать, т.к. к ним пришла такая посылка. А зачем вы такую принимали, вы же несёте полную ответственность за посылку, приняв к перевозке? Воровство обильно процветает и все за счёт клиента", - заявила женщина и добавила, что дальше планирует идти в суд с иском против Новой почты.

"Люди, не прощайте воровства. Я тоже подам в суд и такие шустрые будут иметь совершенно другие расходы и ещё больше негатива на всю кампанию", - резюмировала клиентка в своей жалобе.

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