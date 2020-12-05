Курс валют в Украине 5 декабря приятно удивит, гривна после выходных даст жесткий отпор доллару и евро

Таким является прогноз специалистов из национального регулятора, пишет Politeka.

К примеру, стодолларовый «американец» после выходных потеряет несколько позиций. Речь идет про 1,25 пунктов. К средине прошлого дня доллар уже «уронили», однако гривна решила не останавливаться на достигнутом.

Евро также ждет падение, специалисты говорят о следующем: межбанк в понедельник откроется с -1,52 пунктов.

Курс валют 5 декабря будет таким:

100 долларов – 2830,38 грн;

100 евро – 3440,47 грн.

Удивительный «прорыв» вдруг покажет российский рубль, который воспользуется отсутствием внимания со стороны гривны. Кремлевский «деревянный» намерен подскочить до 3,7816 грн за десяток купюр.

До этого мы рассказывали, что курс доллара в декабре будет сильно зависеть от ситуации с пандемией и решения властей по карантину

Аналитики ГК Forex Club, в среднем курс украинской валюты в последний месяц года будет колебаться в пределах 28,4–29,5 гривен за доллар.

Так, руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин обратил внимание на то, что на фоне увеличения число зараженных китайским вирусом правительство может ввести жесткий карантин длиной в 3-4 недели.

Напомним, украинцы бросились скупать валюту, в НБУ сделали важное заявление о курсе гривны.

Как сообщала Politeka, гривна отправила доллар в нокаут, НБУ поразил новым курсом валют.

Также Politeka писала, что доллар нанесет удар по гривне: каким будет курс валют и нужно ли бежать в обменники.