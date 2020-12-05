Депутаты из Верховной Рады проголосовали за изменение платежек граждан, они теперь станут более «понятными»

Как рассказывает Politeka, об этом говорится в проекте законопроекта №2458, который опубликован на сайте Министерства развития громад и территорий.

Так, документ, который Верховная Рада приняла во втором чтении, предусматривает, что платежки станут более «понятными». К примеру, сейчас плата за доставку тепловой энергии и горячей воды может состоять из девяти платежей. За каждый из них берут комиссию за обслуживание. Новый же лимит для публичного договора предусматривает три платежа.

За тепло: плата за услуги по снабжению тепловой энергии; плата за услугу по снабжению горячей водой; плата за абонентское обслуживание.

За воду: плата за услуги по централизованному водоснабжению; плата за услуги по централизованному водоотведению и абонплата.

Кроме того, упрощается порядок заключения договоров в сфере коммунальных услуг. Это уменьшит финансовые затраты и сэкономит время как исполнителю, так и потребителю.

Также завершается процесс обеспечения домов счетчиками тепла и воды. Несмотря на то, что закон требует 100% учета коммунальных услуг, счетчики есть лишь у 81,7% жителей (тепловой энергии). А воды – у 75,6%. Согласно тексту документа, у людей есть время до первого августа 2022 года. После этого людей будут начинать штрафовать.

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