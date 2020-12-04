Чтобы получить субсидию украинцам необходимо задекларировать все доходы

Контроль за получателями субсидий в Украине серьезно усилился. Как пишут «Деньги.ua», получателей субсидии проверяют вдоль и поперек, особенно, в плане доходов и расходов.

Отмечается, что для получения субсидии придется задекларировать доходы всех членов семьи, которые живут в квартире или доме. Если у кого-то из семьи были расходы, превышающие 50 тысяч гривен в течение последнего года, это повлияет на назначение помощи от государства.

Известно, что получатели субсидии должны задекларировать не только зарплату, стипендию, пенсию и пособия по безработице, но также любые другие выплаты, полученные от государства (пособие по временной нетрудоспособности или денежное обеспечение военнослужащих). Задекларировать придется алименты и другие выплаты, имеющие систематический характер. Кроме этого, в декларации должны быть указаны доходы от сдачи в аренду недвижимости, гонорары и любые другие вознаграждения. Стоит отметить, что доходы от личного сельского хозяйства и земельных участков тоже нужно декларировать.

Ранее мы писали, что данные украинцев, поданные при оформлении субсидии, хотят тщательно проверять. Отмечается, что украинцев, чья информация окажется недостоверной, смогут лишить помощи от государства.

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