В Украине предлагают повысить пенсионные выплаты одной из категорий

Так, в законопроекте №2141, который был принят в первом чтении, предлагают повысить максимальный размер пенсии для военнослужащих с 70 до 90% от заработной платы.

При этом пресс-служба ПФУ сообщает о миллиардном дефициде с пенсионными выплатами, поэтому денег всем украинцам может не хватить.

Что же касается военных пенсионеров, то сейчас они могут получить не больше чем 70% от своей зарплаты. При этом раньше была норма, согласно которой пенсия составляла до 90%. Именно эту норму хотят вернуть и повысит пенсию до 90%, несмотря на дефицит в ПФУ.

Например, военный пенсионер, имея 35 лет стажа и зарабатывая 15 тысяч, может сейчас рассчитывать на 10,5 тысяч гривен. По новым правилам, этот пенсионер будет получать пенсию побольше. Так, он может рассчитывать на выплату в размере 13,5 тысяч гривен.

Тем временем, доходы Пенсионного фонда Украины за январь-ноябрь 2020 года составили 416,9 млрд гривен, расходы – 435,3 млрд гривен. Дефицит средств фонда достиг 18,4 млрд гривен.

В общих доходах ПФУ средства государственного бюджета составили 165,9 млрд гривен. Собственные средства составили 251,0 млрд гривен, в том числе полученные из государственного бюджета за некоторые категории застрахованных лиц и покрытие недополученной суммы средств от применения льготного размера единого взноса.

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