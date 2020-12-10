В Киеве завершили украшать главную новогоднюю елку столицы, установленную на Софийской площади
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Kiev Live.
Так, известно, что в этом году тематика украшений - лесное царство. На главном праздничном дереве столицы можно будет увидеть игрушки в виде желудей, грибов, зайцев, сов и белок, которые напомнят об украшениях из нашего детства. Всего их будет на елке около 1,5 тысяч.
Гирлянды, которыми украсили елку на Софийской площади, были изготовлены во Франции, и они светятся двумя цветами - холодным белым и зеленым. В дальнейшем их развесят еще и над елкой, что, по словам организаторов, должно напомнить звездное небо над головой.
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Ранее сообщалось, что в центре Киева на Софийской площади закончили собирать главную елку страны. Впереди оставалась главная работа - убранство и украшение праздничного дерева. Такую елку поставили впервые, ведь раньше искусственных деревьев не ставили. На каркас вставили 500 тысяч веток и надели на макушку "шляпу". Сама елка получилась высотой около 31 метра, а весит она 97 тонн. Известно, что сбором елки занимались только мужчины, а наряжали - и мужчины, и женщины. Ожидается, что главную елку столицы зажгут 19 декабря - в День Святого Николая.
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