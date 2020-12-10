Таксист и его товарищи грубо выясняли отношения с клиентом в Ровно

Журналисты РБК Украина выяснили, что все началось с того, что мужчина заказал машину, наездил в ней по городу на более тысячи гривен, а вот платить отказался. Тогда водитель машины призвал на помощь коллег, чтобы помогли ему разобраться с пассажиром-зайцем.

Видео ночной бойни опубликовали на странице в Instagram "Типичное Ровно" (чтобы посмтреть видео доскрольте до конца страницы).

На кадрах можно увидеть, как около десяти мужчин зажали в кольце пассажира. А чуть позже начинают бить "нерадивого клиента". На место бойни приехала полиция и всех в итоге было задержано. В участке и таксист, и избитый клиент написали друг на друга заявления.

Пользователи сети под этим видео начали комментировать увиденное. Одни считали, что нечестно такой толпой бить человека, а другие отмечали, что "пассажир-заец" заслуживает любого наказания.

"Ребята решили накатать на 2 шт и не заплатить. Пришла обратка. В дальнейшем наберутся может ума", "Как-то это фу... толпой одного", "герои десять на одного", "Мало дали", "Вот же дураки", "Зачем таксистов разводить, нету денег иди пешком".

Напомним, АТОшник "поставил на место" маршрутчика, кадры.

Раньше Politeka писала, что в Днепре маршрутчик поиздевался над человеком с инвалидностью.

Как сообщала Politeka, дикий скандал в маршрутке закончился страшным.