В Киеве из-за резкого ухудшения погодных условий было введено оперативное положение на всех маршрутах общественного транспорта

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киевпастранс".

В службе уточнили, что оперативное положение подразумевает, что курсирование транспорта будет происходит с отклонением от предусмотренного графика движения.

Кроме того, была приостановлена и работа фуникулера. Это в "Киевтрансе" тоже объяснили сложными погодными условиями в столице.

Также вчера в "Киевтрансе" вчера неоднократно сообщали о задержании того или иного транспорта на фоне сложной ситуации на дорогах.

Следует отметить, что вчера в Киеве начался дождь, а из-за минусовой температуры вся вода на дорогах и тротуарах моментально превращается в лед. В связи с аномальным гололедом в столице наблюдалось огромное количество ДТП. Также из-за непогоды по всей столице было много пробок, которые буквально парализовали город.

Также сообщалось, что жителей и гостей столицы призывают быть осторожными во время передвижения по городу и рекомендуют следовать советам во время гололеда. В частности, водителям крайне важно заменить летнюю резину на зимнюю, не превышать скорость и не прибегать к сложному маневрированию на дорошгах. Есои и советы для пешеходов - важно передвигаться по улице не спеша, на особо скользких участках желательно идти на немного согнутых ногах. Также очень важно не держать руки в карманах, так как при падении это может обернуться более сложными травмами. А для того, чтобы удерживать равновесие, следует размахивать руками в так ходьбе.

Напомним, что непогода с новой силой обрушится на Одессу: "снег, гололед и штормовой ветер".

Как сообщала Politeka, штормовой ветер ворвется в Украину, синоптик поделилась неожиданным прогнозом: "до +12 и...".

Также Politeka писала, что магнитные бури ударят по украинцам в декабре, Названы опасные даты.