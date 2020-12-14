В Ровно школьница упала с крыши недостроя, медикам не удалось спасти жизнь девушки
Так, 15-летняя девочка погибла, пытаясь сделать селфи на крыше недостроенного корпуса общежития. Трагедия произошла в воскресенье, 13 декабря в Ровно, говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).
Кроме того, в пресс-службе Национальной полиции Ривненской области уточнили, что на крыше недостроенного здания находились две ученицы 10 класса.
Десятиклассница пошла на крышу недостроя с подругой. В полиции говорят, что в недостром здании девушки фотографировались. По словам подруги погибшей, в какой-то момент девушка не удержалась и упала с крыши. Медикам, которые примчались на место происшествия, спасти жизнь школьницы не удалось хотя они делали все возможное.
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Известно также, что погибшая проживала с матерью. Семья на учете ранее не состояла и не попадала в поле зрения правоохранителей.
Следователи квалифицируют происшествие как несчастный случай и проводят досудебное расследование по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.
Украинцы в комментариях высказали свое сочуствие, а также возмутились, что современные дети не боятся ответственности за свои поступки и не думают о последствиях:
"Дети перестали понимать что такое опасно и нельзя!", "Жаль маму девочки", "Ну ужас просто. То на вагоны дети лезут, то на недострои".
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