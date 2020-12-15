В Сети появилось архивное фото Софийской площади в Киеве, сделанное еще около 50 лет назад

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу "Старые фото Киева" в соцсети.

Так, в Сети появилась фотография, датированная 1980-ми годами.

На одной из центральных и древнейших площадей находится колокольня Софийского собора и памятник Богдану Хмельницкому.

Площадь расположена в центре столицы - между Владимирской улицей, Владимирским проездом, улицей Аллы Тарасовой, Софийской улицей и Рыльским переулком.

Историки утверждают, что на месте Софийской площади, которая была полем возле городских стен, Ярослав Мудрый в 1036 году разгромил печенегов, после чего построил на этом месте Собор святой Софии, а площадь перед ним назвал Софийской.

На опублыкованном снимке можно увидеть ретро-автомобили, старенькие трамвайчики и автобусы, которые уже не встретишь в столице. Также видно, что снимок был сделан на пленку.

Ранее сообщалось, что с главной елки Киева и Украины, установленной на Софийской площади, убрали шляпу, которая вызвала бурную реакцию среди киевлян. В частности, люди не понимали, к чему "ведьминская шляпа" накануне Нового года и Рождества.

"Утром, в день памяти святого апостола Андрея Первозванного, с главной елки страны сняли шляпу. Замечательный праздник здравого смысла", - написал на своей странице в соцсети представитель пресс-службы Православной церкви Украины (ПЦУ) священник Иван Сидор.

Напомним, жители многоэтажки в Харькове оригинально украсили дом.

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