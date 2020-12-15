Автор идеи со шляпой на верхушке елки в Киеве высказался о разгоревшимся скандале

Свой комментарий руководитель Folk Ukraine Игорь Добруцкий дал в интервью изданию "Страна".

Напомним, размещение шляпы на верхушки дерева стало одним из самых обсуждаемых событий в последние дни. Украинцы в сети как возмущались, так и радовались решению организаторов, но атрибут все таки пришлось заменить на звезду.

По его словам, ничего не предвещало беды, а концепцию празднования Нового года в столице одобрили в мэрии еще летом.



"Мы каждый год проводим новогоднюю ярмарку. Мы дошли до пятого, третьего места в Европе и десятого – в мире. Мы в тренде и с опытом. Для того чтобы организовывать новогоднюю елку, нужно пройти конкурс и показать свое видение. И только после этого можно воплощать в жизнь свои намерения. Мы все это прошли – летом выиграли конкурс от мэрии. Нашу концепцию видела и одобрила киевская мэрия", - пояснил бизнесмен.



По его словам, он не ожидал такого количества критики от украинцев.

"Много было странных комментариев. Много было комментариев от людей с пустыми аватарками и морем агрессии. Что это за люди – не знаю", - отметил Добруцкий.

В то же время, не обошлось и без поддержки граждан.

"Но приятно, что многие написали мне в личку, поддержали. У нас же сейчас время какое: медведя на елку нельзя – он русский, Деда Мороза нельзя – он советский. То нельзя, это нельзя, а для творчества вообще ничего не осталось!", - поделился бизнессмен.

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