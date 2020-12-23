В Киеве удивили очередным случаем совершенно несвоевременного ремонта дороги

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на KIEVMAP.

Так, в сети появилось видео, на котором можно заметить, как в одном из дворов столицы укладывают асфальт в то время, когда идет снег, а температура на улице - минусовая.

Известно, что речь идет об улице Гонгадзе.

"Гонгадзе, 12. Всю осень ждали, когда заасфальтируют яму, и наконец случилось! На улице -1", - говорится в сообщении.

Как видно на опубликованном видео, на дороге спокойно укладывают асфальт в то время, когда идет снег, а также снегом покрыта вся территория вокруг нового клочка покрытия.

Как известно, в столице коммунальщики нередко отличаются несвоевременным выполнением тех или иных работ.

Например, ранее сообщалось, что в столице сотрудники организации "Киевзеленстрой" накануне зимы решили покосить траву.

За таким занятием их застукали очевидцы, которые немедленно сфотографировали работников, и уже вскоре снимки попали на страницы социальных сетей, и вызвали бурную реакцию среди пользователей.

"КО "Киевзеленстрой" не унимается и отдает приказы, почти зимой, ощипывать газонокосилкой голый грунт. А нет, не голый, – кое-где травка пролезла, проклятая", - говорилось в сообщении.

Напомним, "новые" дороги в Крыму насмешили украинцев.

Как сообщала Politeka, людей шокировала показуха власти.

Также Politeka писала, что украинцев насмешил ремонт дороги в центре столицы.