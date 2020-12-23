В общественном транспорте Киева Дед Мороз поздравлял людей с грядущими праздниками

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на KIEVMAP.

Так, на киевских улицах мужчина в костюме Деда Мороза раздавал бесплатно людям мандарины. Также он заходил в общественный транспорт и поздравлял людей с наступающими зимними праздниками.

"Автомобили останавливались охотно, чтобы получить гостинец от дедушки. Переоделся в любимца миллионов блогер Андрей Отис. Настроение людям поднял однозначно перед Новым годом!" - говорится в сообщении.

На опубликованном видео блогер в костюме Деда Мороза заходит в маршрутку, в кафе, а также подходит к машинам, раздавая всем мандаринки. Как видно из реакции киевлян, они немного удивлялись таким поздравлениям, однако очень радовались.

Ранее сообщалось, что в центре Киева людей уже поздравляют с наступающими зимними праздниками, при этом делают это довольно креативно.

Так, в сети появилось видео, на котором полуобнаженные девушки ходят возле станции метро "Крещатик" и раздают людям на улице конфеты, поздравляя с наступающими праздниками. Также по улицам столицы ходит мужчина в костюме Деда Мороза. Современный Дед Мороз и его "Снегурки" танцуют на улице, открывают шампанское и раздеваются.

Напомним, жители многоэтажки в Харькове оригинально украсили дом.

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