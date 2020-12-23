В Украине зафиксировали вспышку новой болезни



Как передает Politeka.net, об этом сообщили в Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.



Так, в Киевской, Кировоградской и Николаевской областях ветеринары зафиксировали случаи заболевания африканской чумой свиней.

Согласно опубликованным данным, на Кировоградщине специалисты выявили вспышку вируса еще 10 декабря. 17 декабря в одном из охотничьих хозяйств Киевской области была обнаружена вспышка чумы у диких кабанов. В Николаевской области, в селе Новопетровское, АЧС зафиксировали в частном секторе у домашних свиней.

У всех животных диагноз был подтвержден лабораторно.

Ранее мы сообщали, что на днях в южной части Великобритании обнаружили мутировавший вид коронавируса.

По данным Минздрава Соединенного Королевства, распространяется быстрее, чем его известная до сих пор разновидность. На сегодняшний день заражение вирусом-мутантом уже было официально подтверждено у более тысячи пациентов.

Напомним, о новых жестких правилах на карантине, в Кабмине сообщили о двух этапах.

Как сообщала Politeka, вирус нанес очередной удар по харьковчанам, десятки тысяч зараженных: новая сводка.

Также Politeka писала, что Минздрав обновил список "красной" зоны, ситуация резко ухудшилась.