В Украине зафиксировали вспышку новой болезни
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Так, в Киевской, Кировоградской и Николаевской областях ветеринары зафиксировали случаи заболевания африканской чумой свиней.
Согласно опубликованным данным, на Кировоградщине специалисты выявили вспышку вируса еще 10 декабря. 17 декабря в одном из охотничьих хозяйств Киевской области была обнаружена вспышка чумы у диких кабанов. В Николаевской области, в селе Новопетровское, АЧС зафиксировали в частном секторе у домашних свиней.
У всех животных диагноз был подтвержден лабораторно.
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По данным Минздрава Соединенного Королевства, распространяется быстрее, чем его известная до сих пор разновидность. На сегодняшний день заражение вирусом-мутантом уже было официально подтверждено у более тысячи пациентов.
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