Майора, сбившего трех курсанток в Киеве, могут освободить под залог
К такому решению пришел Шевченковский суд Киева после очередного заседания, передает "Судовий репортер"
В ходе рассмотрения дела прокурор настаивала на содержании под стражей обвиняемого, а адвокат потерпевших сказал, что в случае освобождения Холодного из-под стражи есть риск его воздействия на потерпевших через других сотрудников академии, где учатся девушки.
Майор Владимир Холодный заявил, что признает свою вину и готов нести наказание. Но не согласен с гражданским иском о возмещении военному госпиталю 249 тысяч гривен на лечение девушек.
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Суд принял решение оставить его под стражей на 60 суток, но назначил залог в 168 тысяч гривен.
Следующее заседание планируется провести 25 января.
Как известно, жуткое ДТП с курсантками произошло в августе 2020 года на территории воинской части. Владимир Холодный был за рулем "Приуса" в состоянии алкогольного опьянения и сбил трех девушек, которые пришли получать форму.
Курсантки в результате ДТП получили серьезные травмы ног. Двоим из курсанток пришлось ампутировать конечности.
Напомним, выяснились жуткие подробности ДТП с курсантками в Киеве: "он наехал раз, другой, третий и...".
Также Politeka сообщала, что девушка-курсантка, которую переехал пьяный майор, нуждается в помощи: судьба красавицы под угрозой.