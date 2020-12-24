В Киеве за все время пандемии было подтверждено уже более 105 тысяч случаев заражения коронавирусом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на данные СНБО.

Так, по состоянию на утро четверга, 24 декабря, в Киеве зафиксировано 1377 новых случаев заражения вирусом. Это на четыре случая меньше, чем в предыдущий день, 23 декабря, когда было объявлено о 1 381 новом случае инфицирования.

Всего по состоянию на сегодня в Киеве подтверждено 105 040 случаев COVID-19.

Известно также, что с начала эпидемии в столице выздоровели 35 761 человек (за последние сутки - 833). Также сообщается и о статистике летальных исходов. Так, с начала эпидемии в Киеве от осложнений, вызванных ковидом, умерли 1 802 человека (за сутки - 23).

Что же касается области, за все время эпидемии было зафиксировано 55 497 случаев коронавируса, а за сутки болезнь подтвердилась у 666 человек.

С начала эпидемии выздоровели 28 836 человек (за сутки - 1 482), умерли 917 человек (за сутки - 18).

Ранее сообщалось, что в Киевской, Кировоградской и Николаевской областях ветеринары зафиксировали случаи заболевания африканской чумой свиней. В частности, 17 декабря в одном из охотничьих хозяйств Киевской области была обнаружена вспышка чумы у диких кабанов.

Напомним о новые жестких правилах на карантине, в Кабмине сообщили о двух этапах.

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