Майор Владимир Холодный, переехавший трех курсанток, отказался выплачивать денежную компенсацию на лечение пострадавших

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Судебный репортер".

Так, майор отказался выплачивать 249 тысяч гривен госпиталю на лечение девушек, пострадавших в ДТП. Как известно, двоим из курсанток пришлось ампутировать ноги.

Преподаватель Украинской военно-медицинской академии в Киев заявил, что не согласен с этим гражданским иском.

При этом майор признает свою вину и готов понести наказание за совершенное ДТП, однако не согласен с денежной компенсацией.

Как известно, резонансное ДТП, во время которого пьяный майор наехал на трех студенток академии, произошло в конце августа. В результате аварии девушки получили очень серьезные травмы, а Холодному грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством до 3 лет.

Ранее сообщалось, что майора, сбившего трех курсанток в Киеве, могут освободить под залог. К такому решению пришел Шевченковский суд Киева после очередного заседания. Следующее заседание по делу майора запланировано уже на следующий год, 25 января.

Также известно, что после ДТП семья майора предлагала девушкам деньги на лечение, но они отказались, объяснив это тем, что супруга Холодного борется с онкологией.

Напомним, выяснились жуткие подробности ДТП с курсантками в Киеве: "он наехал раз, другой, третий и...".

Также Politeka сообщала, что девушка-курсантка, которую переехал пьяный майор, нуждается в помощи: судьба красавицы под угрозой.