В Киеве пропал без вести несовершеннолетний парень

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, в столице разыскивают 14-летнего подростка, который ушел из учебного заведения и исчез. Известно, что парня нет дома уже две недели.

"Внимание! Розыск! 14.12.2020 года, около 14.30, по адресу г. Киев, ул. Саксаганского, 64, из учебного заведения ушел Каминовский Николай Александрович, 17.06.2006 года рождения. Проживает на ул. Липковского 32, и до настоящего времени местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подросток был в черной вязаной шапке, черной куртке, черных джинсах, желтых сапогах фирмы Colambia. Также при себе у него был рюкзак черного цвета.

"Увидите - звоните 102 или пишите нам", - призывают киевлян.

Ранее сообщалось, что в В Киеве полиция объявила в розыск 16-летнюю девочку по имени Анна. По данным правоохранителей, она поздно ночью вышла из дома и до сих пор ее местонахождение не известно. Мать девочки не находит себе места. Уточняется, что подросток пропала в Оболонском районе Киева. Девочка была одета в темно-синий пуховик, который на фото, черные джинсы и розовые ботинки.

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