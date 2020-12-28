Политический эксперт Михаил Чаплыга в программе «Чаплыга без вопросов» рассказал, как работает система кредитов в Украине и мире

По его словам, за МВФ стоят частные кредиторы и другие фонды, а за ними - те, кто играет на внутреннем рынке "Маркаровой и ОВГЗ" и т.д.

"МВД - это рулевой в этой всей своре, которая приходит сюда. Поэтому речь не только об МВФ, это просто главный бухгалтер у них там. Этот главный бухгалтер сказал: "Когда мы тебе даем в кредит, мы же должны понимать, что ты отдашь. И единственное, во что мы верим, что ты отдашь - мы верим, что ты отдашь из тех денег, которые ты в матрас сложил, поэтому назовем это экономическим обоснованием тарифов, поэтому будем поднимать тарифы... И второе: мы верим, что можно снять - нет, не с олигархов, те уже давно в офшорах сидят - можно снять с тех, кто имел глупость показать государству 100 грн", - сказал Чаплыга.

По его словам, как только человек показал государству 100 грн, да еще и заплатил налоги, значит где-то есть и тысяча.

"Раз ты отдал 100 грн, значит у тебя есть тысяча. Немедленно! Раскулачить", - подчеркнул Чаплыга.

Именно на фоне этого, по мнению эксперта, в Украине вводят новые правила для ФОПов - кассовые аппараты, фискализацию и т.д.

Напомним, Михаил Чаплыга рассказал как избавить Украину от долговой петли.

Ранее Politeka писала, что Михаил Чаплыга подвел итоги карантина выходного дня.

Также Politeka сообщала, что Чаплыга обратил внимание на то, куда ушли деньги из коронавирусного фонда.